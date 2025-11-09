Лавров: Запад под микроскопом изучает использование техники РФ на Украине

Лавров отметил, что продукция, которую через «Рособоронэкспорт» получают союзники и партнеры Москвы, «абсолютно конкурентна» и доказывает свое преимущество на поле боя. Министр вспомнил события в Сирии, когда в республику для борьбы с терроризмом направилось российское подразделение ВКС. По словам Лаврова, тогда многие специалисты высоко оценили работу российских боевых подразделений на технике РФ непосредственно на полях сражений.