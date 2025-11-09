Газета
Главная / Политика /

Лавров: Запад под микроскопом изучает использование техники РФ на Украине

Ведомости

Западные страны под микроскопом изучают опыт использования Россией своей военной техники в ходе специальной военной операции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы «Военная приемка», посвященном 25-летию «Рособоронэкспорта». Интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что продукция, которую через «Рособоронэкспорт» получают союзники и партнеры Москвы, «абсолютно конкурентна» и доказывает свое преимущество на поле боя. Министр вспомнил события в Сирии, когда в республику для борьбы с терроризмом направилось российское подразделение ВКС. По словам Лаврова, тогда многие специалисты высоко оценили работу российских боевых подразделений на технике РФ непосредственно на полях сражений. 

«И как сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами», – сказал он.

У России появляются новые партнеры, которые до недавнего времени полагались на западных производителей, добавил министр. По словам Лаврова, они убеждаются, что российское вооружение лучше, неприхотливее и «в хорошем смысле дешевле».

