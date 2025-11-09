Великобритания проверит закупку самолетов у РФ на соответствие режиму санкций

По данным министерства торговли, Лондон импортировал российские товары на сумму 80 млн фунтов стерлингов ($105,2 млн) в год, закончившийся в июне 2025 г. Это на 21,2% больше, чем в предыдущем году, обращает внимание The Observer. При этом почти половина этой суммы – 36,3 млн фунтов стерлингов ($47,8 млн) – приходится на закупку российских самолетов.