Великобритания проверит закупку самолетов у РФ на соответствие режиму санкций
Правительство Великобритании пытается выяснить, нарушила ли многомиллионная закупка самолетов у России режим санкций королевства. О первом таком случае с начала действия ограничений сообщило издание The Observer.
По данным министерства торговли, Лондон импортировал российские товары на сумму 80 млн фунтов стерлингов ($105,2 млн) в год, закончившийся в июне 2025 г. Это на 21,2% больше, чем в предыдущем году, обращает внимание The Observer. При этом почти половина этой суммы – 36,3 млн фунтов стерлингов ($47,8 млн) – приходится на закупку российских самолетов.
Официальным лицам не удалось подтвердить, кто совершил покупку и была ли она допустима на фоне санкционного режима. В рамках действующих ограничений покупка авиационной техники и технологий, а также «товаров, приносящих России значительные доходы», запрещена, напоминает издание.
«Несоблюдение санкций является правонарушением, наказуемым крупными финансовыми штрафами или даже уголовным преследованием, и мы очень серьезно относимся к сообщениям о несоблюдении их британскими компаниями», – приводит The Observer комментарий представителя правительства.
Издание отмечает, что закупка может быть первым случаем импорта самолетов из России в Великобританию с момента введения санкций в 2022 г. При этом в феврале выяснилось, что британские компании экспортировали в Индию детали самолетов, которые затем попали в РФ, говорится в статье.