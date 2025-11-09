Газета
Политика

Силы ПВО уничтожили 10 дронов над Воронежской и Белгородской областями

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили днем 9 ноября 10 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской и Белгородской областями, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 13.00 мск до 17.00. По данным оборонного ведомства, семь аппаратов ликвидировали над территорией Воронежской области. Еще три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что семь беспилотников были сбиты в двух районах области и в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Утром стало известно, что на одном из коммунальных объектов Воронежа произошло возгорание в результате подавления беспилотников. В связи с этим подача электроэнергии в некоторых частях города была временно приостановлена, писал Гусев.

