Силы ПВО уничтожили 10 дронов над Воронежской и Белгородской областями

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что семь беспилотников были сбиты в двух районах области и в Воронеже. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Утром стало известно, что на одном из коммунальных объектов Воронежа произошло возгорание в результате подавления беспилотников. В связи с этим подача электроэнергии в некоторых частях города была временно приостановлена, писал Гусев.