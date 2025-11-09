Сергей Шойгу прилетел в Каир на переговоры с руководством Египта

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возглавил межведомственную делегацию, которая в воскресенье прибыла в Каир для серии переговоров с руководством Египта. В аэропорту российского чиновника встретили советник президента по национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол России Георгий Борисенко.