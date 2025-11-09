Газета
Сергей Шойгу прилетел в Каир на переговоры с руководством Египта

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возглавил межведомственную делегацию, которая в воскресенье прибыла в Каир для серии переговоров с руководством Египта. В аэропорту российского чиновника встретили советник президента по национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол России Георгий Борисенко.

В рамках визита запланированы встречи Шойгу с египетским президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри и министром обороны Ахмедом Сакром.

Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, стороны намерены обсудить широкий спектр двусторонних вопросов. Основное внимание уделяется выполнению ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, в особенности в военной и военно-технической сферах.

Отдельным блоком переговоров станет активизация диалога между правоохранительными органами и спецслужбами. Стороны планируют сосредоточиться на противодействии терроризму, экстремизму и обеспечении информационной безопасности.

Кроме того, в ходе визита будет поднят вопрос о продвижении крупных совместных проектов. Приоритет отдан сотрудничеству в энергетике, торгово-экономической сфере и обеспечению продовольственной безопасности.

