Сергей Шойгу прилетел в Каир на переговоры с руководством Египта
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу возглавил межведомственную делегацию, которая в воскресенье прибыла в Каир для серии переговоров с руководством Египта. В аэропорту российского чиновника встретили советник президента по национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол России Георгий Борисенко.
В рамках визита запланированы встречи Шойгу с египетским президентом Абдель Фаттахом Ас-Сиси, а также с главой МИД Египта Самехом Шукри и министром обороны Ахмедом Сакром.
Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, стороны намерены обсудить широкий спектр двусторонних вопросов. Основное внимание уделяется выполнению ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, в особенности в военной и военно-технической сферах.
Отдельным блоком переговоров станет активизация диалога между правоохранительными органами и спецслужбами. Стороны планируют сосредоточиться на противодействии терроризму, экстремизму и обеспечении информационной безопасности.
Кроме того, в ходе визита будет поднят вопрос о продвижении крупных совместных проектов. Приоритет отдан сотрудничеству в энергетике, торгово-экономической сфере и обеспечению продовольственной безопасности.