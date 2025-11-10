Газета
Японский министр оказался в центре скандала после слов о «зарубежных» Курилах

Ведомости

Министр по делам «северных территорий Японии» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) Хитоси Кикавада указал на иностранную принадлежность Курильских островов во время инспектирования мыса Носаппу в префектуре Хоккайдо, чем вызвал возмущение общественности. Об этом пишет Yomiuri.

Отмечается, что с мыса видны Курильские острова, и когда у Кикавады спросили о впечатлениях, он заявил: «Самое близкое к иностранному государству место». После этого на встрече с бывшими жителями Курильских островов он пояснил, что его слова «могли быть неправильно поняты», и сказал, что в будущем будет внимательнее и «подбирать слова ответственно».

По данным Kyodo, генсекретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сделал Кикаваде выговор после случившегося.

После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а после – России. Япония продолжает претендовать на острова. В связи с территориальным спором стороны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

