Сенат США проголосовал за законопроект о прекращении шатдауна

За законопроект проголосовали 60 сенаторов, против выступили 40. Канал указал, что сенаторы «вышли из тупика, в котором они находились в течение пяти недель», после того как восемь демократов в сенате согласились на сделку, включающую в себя отсрочку голосования по продлению субсидий на здравоохранение и гарантии, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства, будут восстановлены в должности.