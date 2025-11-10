Газета
Главная / Политика /

Сенат США проголосовал за законопроект о прекращении шатдауна

Ведомости

Сенат США проголосовал за преодоление обструкции демократов в отношении законопроекта о финансировании правительства. Это стало центральным шагом на пути к возобновлению работы правительства, сообщает CNN.

За законопроект проголосовали 60 сенаторов, против выступили 40. Канал указал, что сенаторы «вышли из тупика, в котором они находились в течение пяти недель», после того как восемь демократов в сенате согласились на сделку, включающую в себя отсрочку голосования по продлению субсидий на здравоохранение и гарантии, что федеральные служащие, уволенные во время приостановки работы правительства, будут восстановлены в должности.

Прежде чем правительство сможет возобновить работу, любой сенатор может отложить рассмотрение пакета мер на несколько дней. Тогда палате представителей придется вернуться и принять соглашение, достигнутое в сенате.

Шатдаун в США продолжается уже больше месяца. Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование, так как республиканцам во главе с президентом США Дональдом Трампом и демократам не удалось прийти к согласию по вопросу принятия временного финансирования.

