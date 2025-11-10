Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник в регионах России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области – 29 единиц. На Курскую область пришлось семь сбитых БПЛА, на Липецкую и Смоленскую – по пять. По четыре воздушных цели были поражены в Орловской, Тверской и Самарской областях. Три БПЛА было ликвидировано в Крыму, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Семь беспилотников российские военные сбили над Черным морем.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Пензы. Ранним утром меру устанавливали в аэропортах Самары («Курумоч») и Уфы. На момент публикации материала ограничения продолжают действовать в аэропорту Самары.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её