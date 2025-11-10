Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник в регионах России
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 71 украинский БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников было сбито в Брянской области – 29 единиц. На Курскую область пришлось семь сбитых БПЛА, на Липецкую и Смоленскую – по пять. По четыре воздушных цели были поражены в Орловской, Тверской и Самарской областях. Три БПЛА было ликвидировано в Крыму, по одному – в Калужской, Ростовской и Тульской областях. Семь беспилотников российские военные сбили над Черным морем.
В течение ночи Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги («Грабцево»), Волгограда, Тамбова («Донское»), Саратова («Гагарин»), Пензы. Ранним утром меру устанавливали в аэропортах Самары («Курумоч») и Уфы. На момент публикации материала ограничения продолжают действовать в аэропорту Самары.