Правительство направит по 6 млрд рублей нескольким регионам на переработку ТКО
Правительство направит ряду регионов по 6 млрд руб. на создание инфраструктуры для переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили «Ведомостям».
Субсидии на условиях софинансирования получат республики Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область. Они подали соответствующие заявки на участие. Финансовую поддержку направят на реконструкцию и строительство шести предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации.
Создание инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие». Цикл должен обеспечить к 2030 г. сортировку 100% объема ТКО и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичных ресурсов.
Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
23 мая генеральный директор «Российского экологического оператора» Ирина Тарасова рассказала «Ведомостям», что каждый год в России образуется около 50 млн т ТКО. Для того чтобы ими управлять, необходима обширная инфраструктура. За последние шесть лет в стране в рамках мусорной реформы было введено в эксплуатацию 295 новых объектов. Всего в стране на начало 2025 г. действует 446 объектов по переработке и сортировке ТКО.