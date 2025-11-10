Правительство направит по 6 млрд рублей нескольким регионам на переработку ТКО

23 мая генеральный директор «Российского экологического оператора» Ирина Тарасова рассказала «Ведомостям», что каждый год в России образуется около 50 млн т ТКО. Для того чтобы ими управлять, необходима обширная инфраструктура. За последние шесть лет в стране в рамках мусорной реформы было введено в эксплуатацию 295 новых объектов. Всего в стране на начало 2025 г. действует 446 объектов по переработке и сортировке ТКО.