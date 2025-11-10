Путин проведет встречу с Грефом 10 ноября
Президент России Владимир Путин примет председателя правления Сбербанка Германа Грефа 10 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Сбербанк – крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер», – отметил представитель Кремля.
По его словам, в течение дня Путин будет работать в Кремле. 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел России. Президент РФ уже поздравил их с праздником. Крупных публичных мероприятий не ожидается. Проводятся внутренние встречи и совещания.
10 ноября Путин в видеообращении поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что сейчас МВД является одним из ключевых звеньев государственного механизма, обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в России, содействует реализации стратегических планов и вносит весомый вклад в развитие страны.
Глава государства напомнил, что органы внутренних дел решают комплекс сложных и ответственных задач. Среди них он назвал борьбу с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм.