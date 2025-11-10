Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин проведет встречу с Грефом 10 ноября

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет председателя правления Сбербанка Германа Грефа 10 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Сбербанк – крупнейший в нашей стране, системообразующий, поэтому диалог носит регулярный, постоянный характер», – отметил представитель Кремля.

По его словам, в течение дня Путин будет работать в Кремле. 10 ноября отмечается День сотрудников органов внутренних дел России. Президент РФ уже поздравил их с праздником. Крупных публичных мероприятий не ожидается. Проводятся внутренние встречи и совещания.

10 ноября Путин в видеообращении поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он отметил, что сейчас МВД является одним из ключевых звеньев государственного механизма, обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в России, содействует реализации стратегических планов и вносит весомый вклад в развитие страны.

Глава государства напомнил, что органы внутренних дел решают комплекс сложных и ответственных задач. Среди них он назвал борьбу с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её