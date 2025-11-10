Путин проведет встречу с Грефом 10 ноября

Глава государства напомнил, что органы внутренних дел решают комплекс сложных и ответственных задач. Среди них он назвал борьбу с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Путин поблагодарил руководство и личный состав МВД, а также гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, мужество и профессионализм.