Песков: Москва ценит готовность Астаны содействовать урегулированию на Украине

«Что касается готовности Астаны всемерно способствовать процессу урегулирования, нам это известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о готовности принять возможные переговоры России и Украины.