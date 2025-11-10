Песков: Москва ценит готовность Астаны содействовать урегулированию на Украине
Россия знает о готовности Казахстана способствовать мирному урегулированию на Украине и высоко это оценивает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Что касается готовности Астаны всемерно способствовать процессу урегулирования, нам это известно, и мы высоко ценим такую готовность, которую наши казахстанские друзья неоднократно уже декларировали», – сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о готовности принять возможные переговоры России и Украины.
Песков отметил, что в ходе двусторонних контактов президенты обычно используют возможность подробно обсудить ситуацию – как на фронтах, так и в процессе мирного урегулирования.
«Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает и в эти предстоящие два дня госвизита», – добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Казахстан остается для России особым и привилегированным партнером. По его словам, сейчас завершается подготовка к государственному визиту Токаева в Россию.
10 ноября Кремль сообщил, что Токаев посетит Россию с двухдневным визитом 11 и 12 ноября. Стороны планируют обсудить перспективы развития стратегического партнерства и союзничества стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также поднимут и темы региональной и глобальной повестки дня.