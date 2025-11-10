Село Гнатовка в ДНР перешло под контроль российских военных

10 ноября оборонное ведомство также сообщило, что под контроль ВС РФ перешли села Сладкое и Новое в Запорожской области. 9 ноября армия России заняла населенный пункт Рыбное в Запорожской области. В конце октября российские военные взяли населенные пункты Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской.