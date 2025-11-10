Лукашенко: «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии

«Пусть они так думают. Мы их предупредили. Оно лежит в надежном месте. Мы его обслужили в России и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», – сказал Лукашенко. Он добавил, что раскрытие подобных данных нецелесообразно «не столько для наших людей, сколько для них за рубежом».