Лукашенко: «Орешник» будет постоянно перемещаться по территории Белоруссии
Ракетный комплекс «Орешник» не будет установлен стационарно на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».
По словам Лукашенко, «Орешник» будет перемещаться между разными точками и при необходимости сможет нанести удар с заранее определенной позиции.
Лукашенко также прокомментировал позицию США, где, по его словам, до сих пор сомневаются в наличии на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Президент подчеркнул, что не намерен раскрывать детали, связанные с размещением вооружений.
«Пусть они так думают. Мы их предупредили. Оно лежит в надежном месте. Мы его обслужили в России и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», – сказал Лукашенко. Он добавил, что раскрытие подобных данных нецелесообразно «не столько для наших людей, сколько для них за рубежом».
31 октября белорусский лидер подтвердил, что «Орешник» начнет нести боевое дежурство в декабре.
Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.