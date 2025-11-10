Хегсет: США нанесли удары по судам с наркотиками в Тихом океане
США нанесли удары по двум судам с наркотиками в международных водах восточной части Тихого океана. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети X.
Суда, по данным американской разведки, принадлежат нарко-террористическим организациям. Они следовали по известному транзитному маршруту наркотрафика. Военные ударили по указанию президента США Дональда Трампа, написал Хегсет.
На борту каждого судна находилось по три человека – их всех ликвидировали, рассказал глава Пентагона. Американские военные при операции не пострадали.
«При президенте Трампе мы защищаем родину», – добавил министр.
7 ноября Хегсет также сообщал, что военные США ударили по судну, которое перевозило наркотики. Он подчеркнул тогда, что удары будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится отравление американского народа.