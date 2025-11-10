Лукашенко заявил, что у него нет мобильного телефона

«У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» – сказал белорусский лидер. По его словам, когда ему нужно пообщаться с председателем Совета республики Натальей Кочановой, она приезжает к нему на встречу. Также для таких контактов может использоваться проводная правительственная связь.