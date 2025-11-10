Газета
Политика

Лукашенко заявил, что у него нет мобильного телефона

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что «как-то живет», несмотря на отсутствие мобильного телефона, передает Telegram-канал «Пул первого».

«У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» – сказал белорусский лидер. По его словам, когда ему нужно пообщаться с председателем Совета республики Натальей Кочановой, она приезжает к нему на встречу. Также для таких контактов может использоваться проводная правительственная связь.

Глава государства также призвал не отказываться от проводной телефонной связи в пользу мобильной, потому что он считает вторую незащищенной от утечек. Он предложил, чтобы информация частично продолжала, как и раньше, храниться на бумажных носителях по той же причине. 

