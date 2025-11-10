Рубио обсудит завершение конфликта на Украине на встрече глав МИД стран G7

В конце октября в Будапеште должны были пройти переговоры Трампа и президента РФ Владимира Путина по вопросу завершения российско-украинского конфликта. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться о завершении боевых действий.