Рубио обсудит завершение конфликта на Украине на встрече глав МИД стран G7
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7 обсудит урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на канцелярию Рубио.
Также глава госдепа США обсудит с коллегами из Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании установление мира в секторе Газа, безопасность на Гаити и в Судане, критически важные полезные ископаемые и глобальные цепочки поставок.
Встреча глав МИД стран «большой семерки» пройдет 11 и 12 ноября в Ниагаре (Онтарио, Канада).
23 сентября Рубио заявлял, что Киеву следует пойти на договоренности для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, урегулирование конфликта является приоритетом американского лидера Дональда Трампа.
В конце октября в Будапеште должны были пройти переговоры Трампа и президента РФ Владимира Путина по вопросу завершения российско-украинского конфликта. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться о завершении боевых действий.