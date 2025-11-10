«Совет министров северных стран» внесли в перечень нежелательных организаций
Минюст внес «Совет министров северных стран» (The Nordic Council of Ministers) Дании в перечень нежелательных в России организаций. Это следует из базы ведомства.
Совет является международной организацией, в которой участвуют Дания, Финляндия, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Аландские острова. Организация была создана в 1952 г. для проведения консультаций по вопросам, касающимся сотрудничества между государствами.
В 2022 г. правительство РФ прекратило действие меморандумов с Северным советом об учреждении информационных бюро в Санкт-Петербурге и Калининграде. Такое решение было принято в качестве ответной меры на недружественные действия государств Северной Европы в отношении Москвы, а также санкционные ограничения.