«Совет министров северных стран» внесли в перечень нежелательных организаций

Ведомости

Минюст внес «Совет министров северных стран» (The Nordic Council of Ministers) Дании в перечень нежелательных в России организаций. Это следует из базы ведомства. 

Совет является международной организацией, в которой участвуют Дания, Финляндия, Фарерские острова, Гренландия, Исландия, Норвегия, Швеция и Аландские острова. Организация была создана в 1952 г. для проведения консультаций по вопросам, касающимся сотрудничества между государствами.

В 2022 г. правительство РФ прекратило действие меморандумов с Северным советом об учреждении информационных бюро в Санкт-Петербурге и Калининграде. Такое решение было принято в качестве ответной меры на недружественные действия государств Северной Европы в отношении Москвы, а также санкционные ограничения.

