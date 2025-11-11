Трамп заявил об отсутствии условий в Белом доме для приема Си Цзиньпина
Из-за существующей планировки Белого дома у администрации президента США Дональда Трампа нет возможности провести прием председателя КНР Си Цзиньпина или другое государственное мероприятие. Об этом американский лидер заявил Fox News.
«Если к нам приедет председатель Си из Китая, или если у нас будет какое-нибудь крупное государственное мероприятие, нам просто негде его провести», – сказал глава Белого дома.
В октябре The Washington Post писала, что строительные бригады начали сносить часть восточного крыла Белого дома для строительства нового бального зала по инициативе Трампа. Стоимость проекта оценивается в $250 млн.
Трамп утверждал, что строительство нового зала площадью около 8300 кв. м «не повредит» существующему зданию и не повлияет на его функционирование.