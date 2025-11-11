Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над регионами России

Больше всего БПЛА было ликвидировано в Крыму – 10 единиц. Еще восемь беспилотников российские военные нейтрализовали в Саратовской области и семь – в Орловской. По три воздушных цели было поражено в Липецкой и Ростовской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику было уничтожено в Брянской, Воронежской и Калужской областях.