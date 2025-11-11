Газета
Политика

Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего БПЛА было ликвидировано в Крыму – 10 единиц. Еще восемь беспилотников российские военные нейтрализовали в Саратовской области и семь – в Орловской. По три воздушных цели было поражено в Липецкой и Ростовской областях, а также над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику было уничтожено в Брянской, Воронежской и Калужской областях.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Волгограда, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»). В настоящее время меры отменены, сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

