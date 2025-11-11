Газета
Путин сменил посла России в Бурунди

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому новым чрезвычайным и полномочным послом Москвы в Бурунди стал Сергей Черненко.

Глава государства перед назначением освободил от должности бывшего российского посла в республике Валерия Михайлова.

Черненко родился в Москве в 1967 г. После окончания МГИМО в 1990 г. он начал дипломатическую службу (с 1994 г.). Среди его должностей были места в центральном аппарате и загранучреждениях МИД России. В 2016–2018 гг. Черненко был старшим советником консульского департамента внешнеполитического ведомства. Затем его назначили генеральным консулом РФ в китайском Шэньяне.

