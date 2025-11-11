Силы ПВО за четыре часа уничтожили 10 БПЛА над регионами России
В период с 13:00 до 19:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Семь БПЛА ликвидировали над Оренбургской областью, еще три – над Белгородской.
11 ноября Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Волгограда, Калуги («Грабцево»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Оренбурга, Орска и Уфы.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщал, что в результате удара украинских БПЛА по региону пострадал один из промышленных объектов региона. Он отметил, что данных о пострадавших среди населения не поступало.