Минобороны Турции сообщило о 20 погибших при крушении самолета С-130
В результате крушения самолета С-130 в Грузии погибли 20 военнослужащих, сообщило министерство национальной обороны Турции в соцсети X.
«В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих», – отметило ведомство в публикации.
По данным турецкого министерства, поисковые работы начались в 06:30. Турция работала в координации с грузинскими властями, также будет проведено расследование обстоятельств крушения.