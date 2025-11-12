На территорию климатического саммита COP30 в Бразилии ворвались протестующие
Десятки протестующих из числа коренных народов ворвались на территорию проведения 30-й конференции ООН по изменению климата СОР30 в бразильском Белене. Они требуют принятия мер по борьбе с изменением климата и защите лесов, пишет Reuters.
Они «вступили в стычку» с охранниками у входа. Протестующие потребовали доступа на территорию ООН, где проходит саммит. По данным агентства, некоторые размахивали флагами с лозунгами, призывающими к защите прав на землю, и держали в руках плакаты с надписью «Наша земля не продается».
Протестующие требовали, чтобы их земли «были свободны от агробизнеса, нефтедобычи, незаконной добычи полезных ископаемых и незаконной вырубки леса». Охранники оттеснили их и забаррикадировали вход столами. Агентство также сообщило о двух пострадавших охранниках. Отмечается, что протестующие разошлись вскоре после столкновения.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что коренные народы играют ключевую роль в переговорах COP30 в этом году.