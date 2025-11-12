Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: пока нечего сообщить о контактах России и Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сообщить о текущих контактах России и Украины. Журналисты на брифинге обратились к нему с просьбой прокомментировать поездку секретаря Совета безопасности Украины Рустема Умерова в Стамбул 11 ноября по вопросу обмена военнопленными.

«Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», – сказал Песков, комментируя российско-украинские контакты в данный момент.

Ранее глава второго департамента стран СНГ Алексей Полищук в интервью ТАСС сказал, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, которые проходили при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, однако Анкара неоднократно призывала стороны возобновить диалог. Полищук подчеркнул, что российская сторона к этому готова, а «мяч находится на украинской стороне».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь