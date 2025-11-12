Песков: пока нечего сообщить о контактах России и Украины

Ранее глава второго департамента стран СНГ Алексей Полищук в интервью ТАСС сказал, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, которые проходили при посредничестве Турции. По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, однако Анкара неоднократно призывала стороны возобновить диалог. Полищук подчеркнул, что российская сторона к этому готова, а «мяч находится на украинской стороне».