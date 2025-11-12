Трамп попросил президента Израиля отменить уголовное преследование Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп направил письмо своему израильскому коллеге Ицхаку Херцогу с просьбой рассмотреть возможность помилования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что позволит прекратить уголовное преследование политика. Об этом сообщает Kan.
В письме Трамп высоко оценил роль Нетаньяху во время конфликта в секторе Газа, назвав его «решительным премьер-министром, ведущим Израиль к миру». Американский лидер подчеркнул, что считает уголовное дело против Нетаньяху «политическим и неоправданным».
Херцог поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и подчеркнул, что процедура помилования регулируется законом и требует официального обращения от самого обвиняемого.
Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир поддержал идею американского лидера, назвав обвинения против Нетаньяху «сфабрикованными» и «позорными». По его словам, президент Израиля должен «послушать президента Трампа».
В то же время лидер оппозиции Яир Лапид напомнил, что израильское законодательство требует от соискателя помилования признания вины и выражения раскаяния.
13 октября, выступая в кнессете после освобождения 20 заложников, Трамп уже публично обратился к Херцогу с просьбой помиловать Нетаньяху, вызвав аплодисменты депутатов.