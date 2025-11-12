Трамп попросил президента Израиля отменить уголовное преследование Нетаньяху

В письме Трамп высоко оценил роль Нетаньяху во время конфликта в секторе Газа, назвав его «решительным премьер-министром, ведущим Израиль к миру». Американский лидер подчеркнул, что считает уголовное дело против Нетаньяху «политическим и неоправданным».



Херцог поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и подчеркнул, что процедура помилования регулируется законом и требует официального обращения от самого обвиняемого.