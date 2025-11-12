Газета
Политика

Премьер Сербии заявил о выполнении 65% критериев для вступления в ЕС

Ведомости

Кандидат в члены ЕС Сербия выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз, однако дальнейший прогресс напрямую зависит от согласования внешней политики, включая санкции в отношении РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Джуро Мацут, сообщает агентство Tanjug.

По словам премьера, оставшиеся 20–30% требований связаны в первую очередь с политикой Брюсселя в отношении третьих стран и санкционным режимом. Мацут поставил под вопрос долгосрочную актуальность этих условий, предположив, что они могут утратить силу в случае достижения соглашения между Россией и Украиной.

Глава правительства отметил, что Россия является «традиционным другом», способным понять ситуацию Сербии благодаря собственному опыту структурных изменений. При этом он подчеркнул необходимость «сбалансированного подхода» к Востоку и Западу, указав на большую связанность с Западом, но и на невозможность забыть о Востоке.

6 ноября глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат передал президенту Александру Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе страны. В документе констатируется замедление реформ в ряде областей и подтверждается необходимость гармонизации внешней политики Белграда с курсом Брюсселя. Сербия имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2012 г.

