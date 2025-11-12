Захарова: Киев доказал отсутствие интереса к мирному урегулированию
Позиция Киева по переговорам с Москвой, озвученная заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей, свидетельствует об отсутствии у украинских властей интереса к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [Владимира] Зеленского не собирался проявлять», – подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).
Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что Украина фактически приостановила переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить.