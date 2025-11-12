Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: Киев доказал отсутствие интереса к мирному урегулированию

Ведомости

Позиция Киева по переговорам с Москвой, озвученная заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей, свидетельствует об отсутствии у украинских властей интереса к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [Владимира] Зеленского не собирался проявлять», – подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).

Ранее Кислица в интервью The Times заявил, что Украина фактически приостановила переговорный процесс с Россией в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.

12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её