Захарова: Киев доказал отсутствие интереса к мирному урегулированию

Позиция Киева по переговорам с Москвой, озвученная заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей, свидетельствует об отсутствии у украинских властей интереса к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.