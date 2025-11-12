Демократы опубликовали письмо Эпштейна, в котором упомянут Трамп
Демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, в которых осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн упоминает президента Дональда Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно переписке, опубликованной в рамках расследования комитета по надзору палаты представителей, Эпштейн писал, что Трамп «знал о девушках» и «просил Гислен Максвелл остановиться». Демократы заявили, что эти документы «поднимают серьезные вопросы о характере отношений» между Эпштейном и Трампом.
Белый дом отверг обвинения, назвав публикацию писем «политическим спектаклем». Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что «президент Трамп выгнал Эпштейна из своего клуба много лет назад за приставания к сотрудницам, включая Вирджинию Джуффре», и подчеркнула, что демократы «выборочно сливают материалы, чтобы очернить президента».
После смерти финансиста в 2019 г. президент США заявил, что «понятия не имел» о его преступлениях. Финансист проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству и вовлечении их в проституцию, а также в сборе компромата на представителей элитных кругов.