В Полтавской области заявили об отключении от единой энергосистемы Украины
Полтавская область отключена от единой системы энергоснабжения Украины из-за повреждения объектов энергетики 8 ноября. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго» в социальной сети Facebook
Форс-мажорные обстоятельства, вызванные военными действиями, повредили электросистему. До восстановления электросетей компания не может предоставлять услуги в установленные сроки, говорится в сообщении. Выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено.
При этом электричество в Полтавской области есть, однако в регионе действуют почасовые отключения. «Полтаваоблэнерго» настаивает на экономичном энергопотреблении.
8 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по объектам газо-энергетического комплекса Украины.