В Полтавской области заявили об отключении от единой энергосистемы Украины

Ведомости

Полтавская область отключена от единой системы энергоснабжения Украины из-за повреждения объектов энергетики 8 ноября. Об этом сообщила компания «Полтаваоблэнерго» в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Форс-мажорные обстоятельства, вызванные военными действиями, повредили электросистему. До восстановления электросетей компания не может предоставлять услуги в установленные сроки, говорится в сообщении. Выполнение договоров на распределение электроэнергии отложено.

При этом электричество в Полтавской области есть, однако в регионе действуют почасовые отключения. «Полтаваоблэнерго» настаивает на экономичном энергопотреблении.

8 ноября Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по объектам газо-энергетического комплекса Украины.

