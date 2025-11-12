«Полтаваоблэнерго» опровергло информацию об отключении от энергосистемы Украины
«Полтаваоблэнерго» опровергло информацию, что Полтавская область отключена от энергосистемы Украины. Об этом компания сообщила в социальной сети Facebook
Ложная информация была опубликована самой компанией. По заявлению «Полтаваоблэнерго», в настоящий момент регион получает электроэнергию как от магистральной сети, так и от распределительных сетей соседних областей.
Форс-мажорные обстоятельства из-за военных действий действительно вызвали трудности с нормальным энергоснабжением, говорится в сообщении. В сложной ситуации оказался, в частности, город Кременчуг. Однако проблему оперативно решили, отмечается в сообщении.
Компания сообщала, что в Полтавской области действуют почасовые отключения на время ремонта электросетей.
8 ноября, по данным Минобороны РФ, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по объектам газо-энергетического комплекса Украины.