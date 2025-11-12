Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«Полтаваоблэнерго» опровергло информацию об отключении от энергосистемы Украины

Ведомости

«Полтаваоблэнерго» опровергло информацию, что Полтавская область отключена от энергосистемы Украины. Об этом компания сообщила в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ложная информация была опубликована самой компанией. По заявлению «Полтаваоблэнерго», в настоящий момент регион получает электроэнергию как от магистральной сети, так и от распределительных сетей соседних областей.

Форс-мажорные обстоятельства из-за военных действий действительно вызвали трудности с нормальным энергоснабжением, говорится в сообщении. В сложной ситуации оказался, в частности, город Кременчуг. Однако проблему оперативно решили, отмечается в сообщении.

Компания сообщала, что в Полтавской области действуют почасовые отключения на время ремонта электросетей.

8 ноября, по данным Минобороны РФ, Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и по объектам газо-энергетического комплекса Украины.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте