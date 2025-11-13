Госдеп одобрил продажу Дании 340 тактических ракет и оборудования к ним
Государственный департамент США одобрил продажу Дании 340 тактических ракет AIM-9X Block II и сопутствующего оборудования на сумму $318,4 млн, говорится на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.
В комплекте идут 34 тактических блока наведения AIM-9X Block II, запасные и ремонтные части, техническая документация, а также инженерные, технические и логистические услуги от правительства США и подрядчиков.
Предполагаемая продажа поспособствует укреплению безопасности союзника по НАТО, говорится в заявлении. Это повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам и вносить вклад в миссии, представляющие взаимный интерес. Новое вооружение не изменит базовый военный баланс в регионе и не повлияет на обороноспособность США, подчеркнули в агентстве.
В ведомстве рассказали, что в вооруженных силах Дании уже есть ракетная система AIM-9X на самолетах F-35A и наземных системах ПВО. Введение AIM-9X Block II в эксплуатацию не потребует значительных вложений.