Лавров: встреча глав РФ и США не состоялась из-за «подковерных докладов» Трампу
Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», из-за чего встреча на высшем уровне в Будапеште не состоялась. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. Ответы министра приводит ТАСС.
Лавров заявил, что ему не известно, кто докладывал Трампу о России. Однако, по словам министра, это имело место, так как он опирается «строго на факты, за которые отвечает». Затем Лавров подчеркнул, что европейские столицы пытаются подорвать позицию нынешней администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Россией.
«Отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь», – добавил Лавров.
Глава МИД также выразил надежду, что США воздержатся от шагов, которые выведут конфликт с Украиной на новый уровень эскалации.
Переговоры Трампа и Путина в Будапеште должны были пройти в конце октября. 22 октября президент США объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.