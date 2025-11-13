Газета
Рубио: США почти исчерпали возможности для новых санкций против РФ

Ведомости

США близки к исчерпанию возможностей для введения новых антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после встречи глав МИД стран «большой семерки» в Онтарио.

По его словам, осталось не так много потенциальных целей для ограничительных мер.

«Не знаю, что еще нужно сделать», – добавил Рубио, подчеркнув, что более активные меры против так называемого теневого флота должна принимать Европа (цитата по ТАСС).

В конце октября в Будапеште должны были состояться переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.

