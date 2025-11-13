Рубио: США почти исчерпали возможности для новых санкций против РФ

В конце октября в Будапеште должны были состояться переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 22 октября глава Белого дома объявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, что отменяет встречу с российским коллегой. По его словам, стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании российско-украинского конфликта. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.