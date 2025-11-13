Галерею принцессы Евгении в Лондоне обвинили в нарушении санкций против РФ

Отмечается, что галерея передала картину «Бегство от человечества» Джорджа Кондо коллекционеру Александру Попову для его фонда современного искусства. По данным The Times, сделка, предположительно, была совершена с апреля по декабрь 2022 г. – после установления запрета, который препятствовал экспорту в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 250 фунтов стерлингов.