Галерею принцессы Евгении в Лондоне обвинили в нарушении санкций против РФ

Ведомости

Художественную галерею Hauser & Wirth принцессы Евгении обвинили в нарушении российских санкций. Речь о поставках «предметов роскоши лицу, связанному с Россией». Об этом пишет The Times.

Отмечается, что галерея передала картину «Бегство от человечества» Джорджа Кондо коллекционеру Александру Попову для его фонда современного искусства. По данным The Times, сделка, предположительно, была совершена с апреля по декабрь 2022 г. – после установления запрета, который препятствовал экспорту в Россию предметов роскоши стоимостью свыше 250 фунтов стерлингов.

Принцесса Евгения является ассоциированным директором галереи с 2015 г. При этом нет предположений, что она имела какое-либо отношение к предполагаемой торговле. Обвинения были предъявлены после расследования, инициированного налогово-таможенной службой.

Указывается также, что Попов не находится под санкциями правительства Великобритании.

