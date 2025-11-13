Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября, сообщает Минобороны.
По 32 беспилотника было сбито в Курской и Белгородской областях. Еще 20 БПЛА российские военные уничтожили в Воронежской области и 17 – над Черным морем. Семь воздушных целей были поражены в Крыму, шесть – в Орловской области, пять – в Краснодарском крае. Четыре БПЛА были сбиты в Тамбовской области, три – в Ростовской, два – в Брянской. По одному беспилотнику силы ПВО нейтрализовали в Тульской области и в Московском регионе.
Вечером 12 ноября Росавиация ограничила работу аэропорта в Тамбове («Донское»). Ночью мера также была введена в воздушных гаванях Калуги («Грабцево»), Краснодара («Пашковский»). В 05:22 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил об ограничении работы аэропорта Геленджика. В настоящее время калужский аэропорт вернулся к штатной работе.