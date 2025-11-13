Силы ПВО сбили 130 украинских беспилотников над регионами России

По 32 беспилотника было сбито в Курской и Белгородской областях. Еще 20 БПЛА российские военные уничтожили в Воронежской области и 17 – над Черным морем. Семь воздушных целей были поражены в Крыму, шесть – в Орловской области, пять – в Краснодарском крае. Четыре БПЛА были сбиты в Тамбовской области, три – в Ростовской, два – в Брянской. По одному беспилотнику силы ПВО нейтрализовали в Тульской области и в Московском регионе.