В Херсоне отключили электричество после отъезда Зеленского
Проблемы с электричеством в Херсоне начались вскоре после отъезда президента Украины Владимира Зеленского из города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
По данным источника агентства, пока украинский лидер находился в городе, свет подавался бесперебойно. После его отъезда произошло отключение электроэнергии, которое длилось почти сутки. Собеседник отметил, что визит Зеленского носил преимущественно пиар-характер и не затронул реальные проблемы жителей, такие как снабжение питьевой водой, состояние трубопроводов и выплаты компенсаций за поврежденное жилье. По словам источника, расплывчатые заявления о восстановлении «объектов критической инфраструктуры» не дают понимания конкретных действий властей.
В подполье также связали выбор Херсона для визита с относительно спокойной обстановкой в городе по сравнению с Донбассом, где украинская армия «одновременно теряет два крупных и отлично защищенных укрепрайона». Источник добавил, что после посещения города американской актрисой Анджелиной Джоли Херсон стал рассматриваться как безопасная площадка для демонстрации поддержки украинскому народу.
Кроме того, по словам источника, «даже самые рьяные патриоты Украины не могли не заметить поразительную закономерность»: в местах, где Зеленский снимает патриотические видео на фоне городской стелы, спустя время появляется российский флаг.
11 ноября Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение из Херсона. Он сообщил, что провел в городе совещание «со всеми, кто отвечает за безопасность».