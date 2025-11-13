В Херсоне отключили электричество после отъезда Зеленского

По данным источника агентства, пока украинский лидер находился в городе, свет подавался бесперебойно. После его отъезда произошло отключение электроэнергии, которое длилось почти сутки. Собеседник отметил, что визит Зеленского носил преимущественно пиар-характер и не затронул реальные проблемы жителей, такие как снабжение питьевой водой, состояние трубопроводов и выплаты компенсаций за поврежденное жилье. По словам источника, расплывчатые заявления о восстановлении «объектов критической инфраструктуры» не дают понимания конкретных действий властей.