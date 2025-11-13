Газета
Политика

Путин поприветствовал делегатов IX съезда Торгово-промышленной палаты РФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам и гостям IX съезда Торгово-промышленной палаты РФ. Он подчеркнул, что система торгово-промышленных палат представляет интересы предпринимателей во всех регионах РФ, способствуя объединению бизнес-сообщества вокруг общих задач и целей. Документ опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, ключевыми приоритетами Торгово-промышленной палаты сейчас являются защита интересов российских производителей, содействие продвижению их товаров и услуг на международные рынки, а также создание благоприятной бизнес-среды. Кроме того, он подчеркнул вклад в совершенствование специализированного законодательства и его применения. Путин отметил, что это способствует повышению привлекательности и конкурентоспособности отечественной юрисдикции.

Президент РФ отметил, что в современных условиях глобальных вызовов важно расширять географию торгово-экономического сотрудничества, активно исследовать перспективные ниши и открывать новые возможности для взаимовыгодного партнерства.

IX съезд Торгово-промышленной палаты России проходит 13 ноября в Центре международной торговли Москвы. В его работе принимают участие президент палаты Сергей Катырин, представители федеральных и региональных органов власти, руководители торгово-промышленных палат субъектов и др. Всего ожидается 476 делегатов, в том числе 385 представителей региональных торгово-промышленных палат.

