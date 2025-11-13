Путин поприветствовал делегатов IX съезда Торгово-промышленной палаты РФ

По словам главы государства, ключевыми приоритетами Торгово-промышленной палаты сейчас являются защита интересов российских производителей, содействие продвижению их товаров и услуг на международные рынки, а также создание благоприятной бизнес-среды. Кроме того, он подчеркнул вклад в совершенствование специализированного законодательства и его применения. Путин отметил, что это способствует повышению привлекательности и конкурентоспособности отечественной юрисдикции.