Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: глава Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР У Цин подал в отставку

Ведомости

Председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) У Цин попросил разрешения уйти в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам источников, У Цин связал свое решение с проблемами со здоровьем. На данный момент неизвестно, была ли принята его отставка и когда он покинет пост. Он занимал свою должность с февраля 2024 г.

У Цин получил прозвище «мясник брокеров» за жесткие меры против финансовых компаний, пишет Reuters. Ранее он работал в департаменте инвестиционных фондов регулятора, активно боролся с инсайдерской торговлей и рисками в отрасли.

Он также был заместителем партийного секретаря Шанхая и возглавлял Шанхайскую фондовую биржу. У имеет докторскую степень по финансам Пекинского университета Жэньминь и в октябре 2022 г. был избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

После его назначения на пост главы CSRC китайские власти предприняли серию экстренных мер поддержки фондового рынка – от прямых интервенций до повышения ликвидности и реформ корпоративного управления. Эти шаги помогли улучшить настроения инвесторов и возобновить приток иностранных инвестиций в китайские акции как на внутреннем, так и на рынке Гонконга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её