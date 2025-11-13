Reuters: глава Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР У Цин подал в отставку
Председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) У Цин попросил разрешения уйти в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По словам источников, У Цин связал свое решение с проблемами со здоровьем. На данный момент неизвестно, была ли принята его отставка и когда он покинет пост. Он занимал свою должность с февраля 2024 г.
У Цин получил прозвище «мясник брокеров» за жесткие меры против финансовых компаний, пишет Reuters. Ранее он работал в департаменте инвестиционных фондов регулятора, активно боролся с инсайдерской торговлей и рисками в отрасли.
Он также был заместителем партийного секретаря Шанхая и возглавлял Шанхайскую фондовую биржу. У имеет докторскую степень по финансам Пекинского университета Жэньминь и в октябре 2022 г. был избран членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
После его назначения на пост главы CSRC китайские власти предприняли серию экстренных мер поддержки фондового рынка – от прямых интервенций до повышения ликвидности и реформ корпоративного управления. Эти шаги помогли улучшить настроения инвесторов и возобновить приток иностранных инвестиций в китайские акции как на внутреннем, так и на рынке Гонконга.