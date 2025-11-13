Газета
Главная / Политика /

Песков: РФ открыта для урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

Москва открыта для урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическими средствами, российская сторона хочет настоящего мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он отметил, что со стороны Украины для мирного урегулирования «двери закрыты», поэтому Россия продолжает спецоперацию. 

«Нам главное обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы. Застраховать свою безопасность и выполнить те задачи, которые стоят перед нами», – добавил Песков.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.

В тот же день Песков заявил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, однако Киев не готов говорить.

