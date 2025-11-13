Песков указал на неумение украинской делегации вести переговоры
Представители Украины в Стамбуле продемонстрировали неумение вести переговоры и отсутствие элементарного дипломатического этикета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который назвал исторические лекции помощника президента РФ Владимира Мединского во время стамбульских переговоров «провокационными и неприятными» и объяснил этим отказ Киева от диалога.
«С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и, как минимум, быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны. Это правила дипломатии, правила хорошего тона. Хотя понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем», – сказал он.
При этом представитель Кремля отметил, что в Москве считают выступления Мединского «глубокими, интересными и содержательными».
12 ноября Кислица сообщил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Москвой в Стамбуле. По его словам, российская делегация якобы отказывалась обсуждать ключевые условия прекращения огня.