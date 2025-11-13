Бабушкин озвучил Путину предложения по поддержке участников спецоперации

Бабушкин озвучил Путину предложения по поддержке участников спецоперацииСреди них – усовершенствование документооборота и доступности психологической помощи
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Астраханской области, председателем комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей Игорем Бабушкиным. Он представил российскому лидеру доклад о работе комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов и предложения по улучшению этой работы.
В частности, комиссия предложила усовершенствовать юридические процедуры и документооборот, в частности обмен данными о ветеранах и участниках спецоперации и членах их семей между органами власти, фондом «Защитники Отечества». Также подготовлены инициативы в части медпомощи и реабилитации. В первую очередь речь о военных, получивших ранения и инвалидность с 2014 г.
«В некоторых случаях они инвалидность не оформляли, в некоторых случаях она оформлена как бытовая. Это влияет и на статус, и на льготы. Мы предложили соответствующий механизм, который мог бы решить эту проблему», – отметил Бабушкин, и президент его поддержал.
Кроме того, было предложено принять меры по повышению доступности психологической и психотерапевтической помощи участникам спецоперации во время диспансеризации, а также по разработке и внедрению рекомендаций для оказания психологической помощи семьям погибших и пропавших без вести. В числе предложений также прозвучало совершенствование механизма приема ветеранов боевых действий – участников спецоперации на государственную и муниципальную службу. Была поднята тема приема в высшие и средние учебные заведения сверх установленных контрольных цифр и обучения по нескольким квалификациям, включая индивидуальный учебный план. Помимо этого Бабушкин озвучил идею по созданию условий для занятий адаптивным спортом в учебных заведениях.
Отдельно стороны обговорили проект базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам спецоперации и членам их семей.
Кроме того, Бабушкин проинформировал Путина о социально-экономической ситуации в Астраханской области.