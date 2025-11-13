Бабушкин озвучил Путину предложения по поддержке участников спецоперации

Кроме того, было предложено принять меры по повышению доступности психологической и психотерапевтической помощи участникам спецоперации во время диспансеризации, а также по разработке и внедрению рекомендаций для оказания психологической помощи семьям погибших и пропавших без вести. В числе предложений также прозвучало совершенствование механизма приема ветеранов боевых действий – участников спецоперации на государственную и муниципальную службу. Была поднята тема приема в высшие и средние учебные заведения сверх установленных контрольных цифр и обучения по нескольким квалификациям, включая индивидуальный учебный план. Помимо этого Бабушкин озвучил идею по созданию условий для занятий адаптивным спортом в учебных заведениях.