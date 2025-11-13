Польша, Венгрия, Словакия и Чехия подадут в суд на ЕС из-за миграционных квот
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия подадут иск против Европейского союза (ЕС) по вопросу миграционных квот. Об этом пишет Euronews.
Согласно Пакту о миграции и предоставлении убежища, все страны ЕС должны вносить свой вклад пропорционально численности населения и общему ВВП. Для этого предлагается три способа: переселить определенное количество мигрантов в свои страны, выплатить 20 000 евро за каждого, на переселение кого они не согласны, или профинансировать поддержку стран, которые оказались под давлением. Такое решение должно облегчить нагрузку на страны, которые находятся под миграционным давлением. Минимальная сумма взносов составляет 600 млн евро и 30 000 переселенцев всего.
Премьер-министр Польши Дональд Туск решительно заявил, что его страна не будет принимать мигрантов и за это платить. Премьер-министры Венгрии Виктор Орбан, Словакии Роберт Фицо также заняли жесткую позицию. Будущий премьер Чехии Андрей Бабиш еще не назначил кабинет министров, но уже отклонил новую систему квот, пишет Euronews.
Страны могут оспорить закон. Источник Euronews сообщил, что если большинство государств-членов откажутся от своей доли переселения, то Европейская комиссия не будет штрафовать их всех. При этом Польша и Чехия могут оспорить свою долю, так как тоже относятся к странам, находящимся под миграционным давлением. К Венгрии и Словакии это не относится.