Польша, Венгрия, Словакия и Чехия подадут в суд на ЕС из-за миграционных квот

Согласно Пакту о миграции и предоставлении убежища, все страны ЕС должны вносить свой вклад пропорционально численности населения и общему ВВП. Для этого предлагается три способа: переселить определенное количество мигрантов в свои страны, выплатить 20 000 евро за каждого, на переселение кого они не согласны, или профинансировать поддержку стран, которые оказались под давлением. Такое решение должно облегчить нагрузку на страны, которые находятся под миграционным давлением. Минимальная сумма взносов составляет 600 млн евро и 30 000 переселенцев всего.