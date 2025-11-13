Газета
Политика

Таиланд спустя несколько дней отменил запрет на продажу алкоголя днем

В Таиланде отменили запрет на продажу алкоголя в период с 14:00 по 17:00 по местному времени (с 18:00 по 21:00 мск) спустя несколько дней после его принятия. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, такое решение приняли после того, как закон вызвал недовольство среди индустрии туризма и владельцев баров. Как пишет Bloomberg, сейчас Таиланд столкнулся с критическим моментом после окончания туристического сезона. Ожидается, что возобновление продажи алкоголя в дневное время поможет возродить расходы в секторе.

9 ноября Nikkei Asia писало, что Таиланд ужесточил правила продажи и употребления алкоголя. Обновленный закон предполагал введение штрафа в размере до $309 для тех, кто употребляет алкоголь в общественных местах в запрещенное для продажи спиртных напитков время.

