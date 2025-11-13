Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова порекомендовала французским властям средство от неврозов и паразитов

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала мытье в качестве средства от нательных паразитов и неврозов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Так и хочется спросить: "Мыться не пробовали?"», – написала Захарова. Так она отреагировала на новости о нашествии постельных клопов во Франции.

Официальный представитель МИД РФ процитировала слова Наполеона, который советовал Жозефине не мыться до его приезда. В противопоставление она привела отрывок из стихотворение Корнея Чуковского о важности ежедневной гигиены.

11 ноября начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в интервью Ouest-France заявил, что якобы ситуация с постельными клопами – дестабилизирующие действия России. 13 ноября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями издания Dépêche обвинил Россию в якобы распространении фейков о нашествии постельных клопов. При этом он не стал отрицать, что проблема в стране есть.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь