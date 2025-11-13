11 ноября начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в интервью Ouest-France заявил, что якобы ситуация с постельными клопами – дестабилизирующие действия России. 13 ноября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями издания Dépêche обвинил Россию в якобы распространении фейков о нашествии постельных клопов. При этом он не стал отрицать, что проблема в стране есть.