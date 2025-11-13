Захарова порекомендовала французским властям средство от неврозов и паразитов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала мытье в качестве средства от нательных паразитов и неврозов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Так и хочется спросить: "Мыться не пробовали?"», – написала Захарова. Так она отреагировала на новости о нашествии постельных клопов во Франции.
Официальный представитель МИД РФ процитировала слова Наполеона, который советовал Жозефине не мыться до его приезда. В противопоставление она привела отрывок из стихотворение Корнея Чуковского о важности ежедневной гигиены.
11 ноября начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в интервью Ouest-France заявил, что якобы ситуация с постельными клопами – дестабилизирующие действия России. 13 ноября президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с читателями издания Dépêche обвинил Россию в якобы распространении фейков о нашествии постельных клопов. При этом он не стал отрицать, что проблема в стране есть.