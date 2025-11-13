WP: Госдеп удалил упоминания о риске ядерной войны с СССР в 1983 году

Серия FRUS публикуется госдепартаментом с 1991 г. и по закону должна оставлять «подробную, точную и достоверную» историческую запись внешней политики США спустя 30 лет после событий. В январе этого года ведомство повторно разместило том о политике США в отношении СССР в 1983–1985 гг., однако без раздела, впервые опубликованного в 2021 г., в котором приводились доклады американской разведки о том, что учения Able Archer 83 могли быть восприняты Москвой как подготовка к реальному удару.