WP: Госдеп удалил упоминания о риске ядерной войны с СССР в 1983 году
Госдепартамент США удалил 15 страниц из официального исторического сборника, посвященного внешней политике администрации президента Рональда Рейгана, в которых описывался риск непреднамеренной ядерной конфронтации между США и СССР во время учений НАТО Able Archer 83. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на исследователей, обнаруживших изменения в цифровой версии сборника серии Foreign Relations of the United States (FRUS).
Серия FRUS публикуется госдепартаментом с 1991 г. и по закону должна оставлять «подробную, точную и достоверную» историческую запись внешней политики США спустя 30 лет после событий. В январе этого года ведомство повторно разместило том о политике США в отношении СССР в 1983–1985 гг., однако без раздела, впервые опубликованного в 2021 г., в котором приводились доклады американской разведки о том, что учения Able Archer 83 могли быть восприняты Москвой как подготовка к реальному удару.
Ранее исчезнувшие документы описывали, что сверхреалистичный сценарий учений НАТО заставил советские войска перейти к повышенной боевой готовности. Согласно рассекреченным материалам, СССР «проводил военные и разведывательные операции, которые ранее осуществлялись только во время реальных кризисов», вплоть до подготовки истребителей к немедленному применению ядерного оружия. В одном из докладов отмечалось, что ситуация приблизила США «к ядерной войне больше, чем кто-либо мог себе представить». Сам президент Рейган, узнав детали, назвал происходящее «по-настоящему пугающим».
В 2022 г. весь том FRUS был внезапно удален с сайта госдепартамента, а при его повторном размещении в январе 2025 г. указанные страницы отсутствовали. На их месте появилась краткая пометка о редактировании, без объяснения причин. Ссылки внутри книги также были изменены таким образом, чтобы читатели перенаправлялись на менее подробное описание Able Archer 83.
Официальных комментариев от госдепартамента по поводу удаления ключевых исторических материалов не последовало.