Мерц призвал Зеленского разобраться с коррупционным скандалом на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора потребовал от президента Украины Владимира Зеленского решительных действий в ответ на крупный коррупционный скандал в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы немецкого правительства, пишет Politico.
«Канцлер подчеркнул, что правительство Германии ожидает от Украины решительных действий в борьбе с коррупцией и продолжения реформ, особенно в сфере верховенства закона», – заявил представитель Мерца.
В Берлине опасаются, что сообщения о коррупции могут подорвать общественную поддержку Украины в Европе. Мерц, стремящийся усилить поддержку Киева на фоне более сдержанной позиции администрации президента США Дональда Трампа, акцентировал внимание на важности прозрачности для поддержания доверия партнеров.
Пресс-секретарь Мерца сообщил, что Зеленский пообещал «полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дополнительные оперативные меры для восстановления доверия украинского народа, европейских партнеров и международных доноров».
Зеленский также выразил благодарность за поддержку Германии, «особенно в сфере ПВО и защиты энергетической инфраструктуры».