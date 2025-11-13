Мерц призвал Зеленского разобраться с коррупционным скандалом на Украине

В Берлине опасаются, что сообщения о коррупции могут подорвать общественную поддержку Украины в Европе. Мерц, стремящийся усилить поддержку Киева на фоне более сдержанной позиции администрации президента США Дональда Трампа, акцентировал внимание на важности прозрачности для поддержания доверия партнеров.