Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

Истребитель Су-30 потерпел крушение в КарелииЭкипаж боевого самолета погиб
Истребитель Су-30 разбился в Карелии, сообщило Министерство обороны России.
ЧП произошло в районе 19:00 мск, самолет потерпел крушение в безлюдном районе, его экипаж погиб.
В оборонном ведомстве добавили, что Су-30 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.
«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», – говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).
Крушение самолета прокомментировал глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем Telegram-канале он указал, что боевая машина упала в Прионежском районе региона.
«Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», – добавил Парфенчиков.
Позже глава региона рассказал, что при крушении самолета погибли два члена экипажа. Он разбился в лесном массиве вне населенных пунктов, из местных жителей никто не пострадал.