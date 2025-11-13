Газета
Главная / Политика /

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

Экипаж боевого самолета погиб
Ведомости

Истребитель Су-30 разбился в Карелии, сообщило Министерство обороны России.

ЧП произошло в районе 19:00 мск, самолет потерпел крушение в безлюдном районе, его экипаж погиб.

В оборонном ведомстве добавили, что Су-30 выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30», – говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

Крушение самолета прокомментировал глава Карелии Артур Парфенчиков. В своем Telegram-канале он указал, что боевая машина упала в Прионежском районе региона.

«Направил экстренные службы Карелии к месту предполагаемого крушения», – добавил Парфенчиков.

Позже глава региона рассказал, что при крушении самолета погибли два члена экипажа. Он разбился в лесном массиве вне населенных пунктов, из местных жителей никто не пострадал.

