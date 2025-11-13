Bloomberg: Трамп планирует приехать на форум в Давосе в 2026 году

По информации Bloomberg, приезд американского лидера может стать шансом для Швейцарии восстановить отношения с США после напряженного года. Трамп ввел пошлины в 39% на швейцарский экспорт – самые высокие среди установленных для развитых экономик. Тарифы действуют с августа, и Берн с тех пор добивается их пересмотра.