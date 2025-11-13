Газета
Bloomberg: Трамп планирует приехать на форум в Давосе в 2026 году

Ведомости

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2026 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, визит станет сигналом улучшения отношений между Вашингтоном и Берном на фоне переговоров о новой торговой сделке.

Ожидается, что Трамп прибудет в Швейцарию с крупной делегацией. В 2025 г. он участвовал в форуме дистанционно. Источники подчеркнули, что планы на визит пока не окончательные и могут быть скорректированы.

«Всемирный экономический форум пригласил глав государств и правительств стран G20 и других государств на ежегодную встречу 2026 г., среди них – президент Трамп», – говорится в заявлении организации.

По информации Bloomberg, приезд американского лидера может стать шансом для Швейцарии восстановить отношения с США после напряженного года. Трамп ввел пошлины в 39% на швейцарский экспорт – самые высокие среди установленных для развитых экономик. Тарифы действуют с августа, и Берн с тех пор добивается их пересмотра.

Отмечается, что ситуация начала меняться после визита группы швейцарских бизнесменов в Вашингтон, где они представили аргументы в пользу смягчения тарифов. Сейчас в американской столице находятся переговорщики из Швейцарии, которые готовят финальную версию соглашения о снижении пошлин. Они должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Трамп посещал Давос и во время своего первого президентского срока в 2018 г. Его участие, отмечает агентство, станет заметным стимулом для форума, который с 1971 г. объединяет политических и бизнес-лидеров со всего мира.

