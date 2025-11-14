Газета
Главная / Политика /

Российские войска взяли под контроль Орестополь в Днепропетровской области

Ведомости

В течение прошедшей недели российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Орестополь Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Село брали подразделения группировки войск «Восток». Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.

В оборонном ведомстве рассказали, что в населенном пункте Рог в Донецкой народной республике (ДНР) завершена зачистка от украинских боевиков.

13 ноября российская армия установила контроль в Синельникове Харьковской области и Даниловке Днепропетровской области. По данным ведомства, контроль в населенных пунктах был получен благодаря работе подразделений группировок войск «Север» и «Восток» соответственно.

