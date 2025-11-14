Получатели посылок со свининой на Тайване могут быть оштрафованы

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 200 000 тайваньских долларов (около $6400), за повторное – до 1 млн тайваньских долларов (примерно $32 000). При этом наказание будет применяться даже в случаях, когда получатель заявляет, что не знал о содержимом посылки. «Все нарушители будут оштрафованы, независимо от умысла», – заявил министр сельского хозяйства Чэнь Цзюньцзи, отметив, что обжалование возможно в административном порядке.