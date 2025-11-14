Получатели посылок со свининой на Тайване могут быть оштрафованы
Власти Тайваня ужесточили меры по предотвращению распространения африканской чумы свиней (АЧС), введя крупные штрафы для всех, кто получает из-за границы посылки со свининой. Об этом пишет Focus Taiwan со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 200 000 тайваньских долларов (около $6400), за повторное – до 1 млн тайваньских долларов (примерно $32 000). При этом наказание будет применяться даже в случаях, когда получатель заявляет, что не знал о содержимом посылки. «Все нарушители будут оштрафованы, независимо от умысла», – заявил министр сельского хозяйства Чэнь Цзюньцзи, отметив, что обжалование возможно в административном порядке.
Помимо штрафов, новые меры предусматривают усиление пограничного контроля, проверок грузов и пассажиров из зон повышенного риска, а также ужесточение регулирования трансграничных платформ электронной торговли. Министерство цифровых технологий сообщило, что онлайн-площадки обязаны размещать предупреждения о рисках и ограничивать доступ к товарам, связанным с АЧС. Нарушителям тоже грозят штрафы.
Береговая охрана, согласно отчету, планирует использовать радары и беспилотники для мониторинга подозрительных судов и расширить проверки для предотвращения контрабанды продуктов животного происхождения.
Премьер-министр Чо Чжон Тай поручил ведомствам жестко соблюдать новые меры, чтобы Тайвань смог вернуть статус территории, свободной от африканской чумы свиней. В прошлом месяце заболевание было выявлено на одной из свиноферм в Тайчжуне.