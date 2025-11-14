Газета
Главная / Политика /

Польша возобновит работу двух КПП на границе с Белоруссией

Ведомости

Польша в начале следующей недели откроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Его слова передает ТАСС.

Пункты откроются на пограничных переходах в Бобровниках и Кузнице.

29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратовичюс объявил о закрытии автомобильной границы с Белоруссией до 30 ноября. Литовские власти обвинили Минск в «контрабандном потоке» воздушных шаров. По подозрениям Вильнюса, шары провозились через границу, а затем запускались с территории Литвы, что приводило к ограничению работы аэропортов. Министр назвал это «гибридной атакой» со стороны Белоруссии.

